Servidores denunciam gerente da UPA por assédio moral; caso vai parar no MPAC

O gerente de assistência da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do 2º Distrito de Rio Branco foi denunciado ao Ministério Público do Trabalho (MPT) por assédio moral.

A denúncia, acompanhada de um abaixo-assinado com quase 30 assinaturas, foi protocolada pelo Sindicato dos Médicos do Acre (Sindmed-AC).

Uma cópia do documento também será enviada ao Ministério Público Estadual (MPE).

“A lista de problemas causados pelo gestor inclui atos como pressão excessiva sobre os trabalhadores, alterações arbitrárias de escalas de plantão sem comunicação prévia, submissão de servidores a processos administrativos sem fundamentação e outras condutas que ferem a dignidade e o bem-estar dos profissionais”, declarou o Sindmed-AC em nota enviada à imprensa.

De acordo com alguns servidores, o gestor teria debochado deles após tomar conhecimento do abaixo-assinado e afirmado que não perderia o cargo por contar com apoio político.

“Chegamos a dialogar com o gerente, mas ele não apresentou melhora no relacionamento com os demais servidores, o que resultou em um ambiente hostil, prejudicando o atendimento”, disse o presidente do Sindmed-AC, Guilherme Pulici.