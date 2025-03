Tragédia! Jogador de 19 anos morre após se afogar em ácido estomacal enquanto falava com a mãe

Luca Manolache, um jogador de futebol de apenas 19 anos morreu na última semana. O atleta romeno vinha enfrentando desde o ano passado diversos problemas de saúde, e no dia 28 de fevereiro acabou não resistindo.

Os sintomas que levaram ao afastamento de Manolache incluíam fadiga extrema, tonturas, calafrios e sangramentos intestinais. Durante uma partida, o quadro se agravou de forma alarmante: o jogador perdeu a visão temporariamente e precisou ser levado às pressas para o hospital. Apesar dos exames e tratamentos, sua saúde continuou a se deteriorar, deixando todos em alerta. No dia de sua morte, ele estava com um familiar quando começou a passar mal.

Em um momento de desespero, ligou para a mãe, Ana, e disse: “Mãe, mãe, não consigo mais fazer isso. Você acha que estou morrendo?”. A ambulância foi acionada, mas, a caminho do hospital, Ana foi informada de que o filho não havia resistido.

O laudo da autópsia revelou que Manolache faleceu após se afogar no próprio ácido estomacal, após vomitar uma grande quantidade de sangue. A notícia de sua morte chocou o clube Metaloglobus București, que emitiu uma nota emocionada nas redes sociais. “Estamos chocados e profundamente tristes com essa perda trágica. Seu amor pelo futebol e seu sorriso trouxeram felicidade ao campo. Toda a família Metaloglobus está com você nestes momentos devastadores”, escreveu a equipe.