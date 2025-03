Trump posta triângulo rosa, símbolo nazista para rotular homossexuais

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, usou a sua rede Truth Social para republicar, nessa segunda-feira (10/3), a imagem de um triângulo rosa invertido e coberto com um sinal de proibido em vermelho, conhecido como um símbolo da era nazista de perseguição a homossexuais.

A imagem postada pelo presidente estava como destaque em um artigo de opinião do colunista Jeremy Hunt, do jornal conservador “The Washington Times”, republicado pelo presidente norte-americano.

A referência a um símbolo usado pelos nazistas está fazendo Trump ser alvo de críticas mundo afora. Aliados dele, Elon Musk e Steve Bannon foram acusados recentemente de fazer saudações associadas ao nazismo.

Ao assumir a Casa Branca, Donald Trump assinou diversar ordens que afetam negativamente a comunidade LGBT, como proibir pessoas trans de comporem o Exército, ordenar que as autoridades dos consulados neguem o visto, autorização necessária para entrar nos EUA, para atletas transexuais que tentam entrar no país para competições esportivas e suspender os tratamentos de afirmação de gênero a menores de 19 anos.

As ações do presidente norte-americano estão sendo recebidas com muita atenção pelos grupos organizados do movimento LGBT, que já entraram em diversas cortes federais espalhadas pelos EUA para suspender as medidas executivas de Donald Trump.