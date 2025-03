URGENTE: nível do Rio Acre sobe quase 20cm em poucas horas e ultrapassa os 15 metros na capital

O nível do Rio Acre passou da cota dos 15 metros. De acordo com o boletim divulgado pela Defesa Civil Municipal, o manancial atingiu a marca de 15,17 m na medição das 9h, desta sexta-feira (14).

Às 6h desta sexta-feira, o nível do rio marcava 14,98 m, indicando um aumento de 19 sentimentos em no período de três horas.

Pelo menos 4 famílias já estão abrigadas no Parque de Exposição, além de outras que estão em outros abrigos, desalojadas ou atingidas.

Previsão do tempo para o Acre nesta sexta-feira:

O dia será de sol com algumas nuvens, sem previsão de chuvas. As temperaturas variam entre 22°C e 32°C, com ventos moderados. É importante que a população fique atenta a possíveis mudanças no clima ao longo do dia.