Vaticano: saiba como está o quadro de saúde do papa Francisco nesta quinta-feira

“A noite do papa Francisco transcorreu tranquila”. Foi o que informou, na manhã desta quinta-feira (13/3), a Sala de Imprensa da Santa Sé do Vaticano. Francisco, de 88 anos, está internado no Hospital Gemelli, em Roma, Itália, desde 14 de fevereiro.

A Santa Sé não deverá divulgar boletim médico na tarde desta quinta, mas serão fornecidas algumas informações gerais à imprensa.

No boletim médico divulgado nessa quarta-feira (12/3) foi informado que a condição clínica do Santo Padre, na complexidade do quadro geral, permaneceu estável.

A radiografia de tórax confirmou radiologicamente as melhoras registradas nos dias anteriores. Francisco continua a receber oxigenoterapia de alto fluxo durante o dia e ventilação mecânica não invasiva durante a noite.