Vereadora faz relato emocionante na Câmara ao contar que sofreu violência doméstica por 10 anos

Durante a Tribuna Popular da Câmara Municipal de Rio Branco, realizado nesta quinta-feira (13), a vereadora Elzinha Mendonça fez um pronunciamento emocionante sobre a violência contra a mulher. No discurso, a parlamentar compartilhou sua própria trajetória como vítima de violência doméstica, destacando a importância de políticas públicas para o enfrentamento do problema.

“Falar desse tema sensível sempre me emociona, porque, como eu disse, já estive nesse lugar. Tenho propriedade para afirmar que é muito difícil sair desse ciclo miserável, mas é possível. Durante 10 anos eu sofri violência doméstica, e não tenho vergonha de dizer isso. Se Deus permite que eu tenha vivido essa experiência, é para que eu possa lutar por tantas mulheres que passam pela mesma situação”, declarou a vereadora.

Como presidente da Comissão da Mulher na Câmara Municipal, Elzinha defendeu a criação de ações mais eficazes para garantir o acolhimento e a proteção das vítimas de violência. Segundo a vereadora, o combate a essa realidade deve ser uma luta contínua.

“Estamos no Mês da Mulher, mas esse não é um tema que deve ser lembrado apenas agora. Essa é uma pauta que precisa ser trabalhada todos os dias, porque muitas mulheres ainda sofrem caladas”, enfatizou.

A parlamentar também fez um apelo para que os colegas vereadores e a sociedade se unam na defesa dos direitos das mulheres. “Hoje estou aqui representando todas as mulheres que sofrem com a violência e reforço: juntos, podemos fortalecer as políticas públicas e erradicar esse problema da nossa cidade”, finalizou.