Vídeo de frei Gilson em live viraliza: “Livrai-nos do comunismo”

O nome do frei Gilson está em alta na web. O religioso, conhecido por reunir fiéis em lives diárias realizadas durante a madrugada, tem mobilizado milhões de pessoas com mensagens de fé.

No entanto, as transmissões ao vivo tornaram-se motivo de polarização política entre os devotos. Um vídeo em que o religioso aparece em uma “live patriota” antes da última eleição presidencial, em julho de 2021, está viralizando nas redes sociais.

Na gravação, Gilson, acompanhado de outro frei, faz diversas orações pelo país, cercado por bandeiras do Brasil, e pede a Nossa Senhora que livre a pátria do “flagelo do comunismo”.

Além disso, os religiosos pedem para que os governantes não abusem do poder que vem de Deus e também pedem livramento da ditadura.

No X, muitos internautas atacaram o religioso, mas outros saíram em defesa. “Uai, não vi ele falando de nenhum candidato ou partido, nem contra nem a favor”, defendeu uma pessoa. “Sempre fui contra a igreja se misturar com política. Quando a igreja permite isso, ela acaba se corrompendo e faz de tudo para defender seus interesses”, disse outro.

Veja o trecho do vídeo que viralizou:

