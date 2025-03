“Você representa todas as mulheres do Acre e Brasil”, diz Bocalom para primeira-dama durante homenagem

O prefeito de Rio Branco homenageou a primeira-dama primeira-dama, Kelen Nunes, neste sábado (8), em celebração ao Dia Internacional das Mulheres. Na ocasião, o gestor agradeceu a companheira com palavras singelas e emocionadas.



“Essas flores representam pra mim tudo de bom que são as mulheres que eu tive e tenho na minha vida. E hoje eu estou contigo, você representa todas elas e as mulheres de Rio Branco, do nosso Acre e Brasil”, comentou.

Feliz, a advogada agradeceu a homenagem e disse que deseja que todas as mulheres cumpram seu papel de esposa, mãe, amiga e filha, e conquistem seus espaços na sociedade.

“Você é a minha vida, meu príncipe que eu amo muito. Desejo que vocês [mulheres] sejam respeitadas, amadas, e cumpram seus trabalhos com dedicação, determinação e sabedoria”, destacou.

Veja o vídeo: