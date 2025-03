WhatsApp: nova função vai te ajudar a organizar suas conversas

Nesta sexta-feira (7), o WhatsApp liberou, oficialmente, uma nova função para todos os seus usuários. São as Listas Personalizadas, que estava em testes e disponível somente para alguns perfis desde o fim de outubro de 2024.

Em suma, agora, o WhatsApp permite que você agrupe suas conversas em listas, facilitando a navegação na hora de encontrar certa conversa com uma pessoa ou de um grupo.

Como funcionam as Listas Personalizadas do WhatsApp?

O recurso permite a criação de listas temáticas para agrupar as conversas dos usuários;

dos usuários; Você tem várias conversas com pessoas do trabalho? Crie uma lista chamada “ Trabalho ” e coloque elas lá; muitos amigos? Adicione-os em uma lista denominada “ amigos ” e assim por diante;

” e coloque elas lá; muitos amigos? Adicione-os em uma lista denominada “ ” e assim por diante; Uma vez criadas, as listas aparecem no topo do mensageiro, podendo ser selecionadas para filtragem e, assim, facilitar a navegação.

Como crio/edito as listas personalizadas?

Para criar ou editar as listas personalizadas do WhatsApp, clique no botão “+” abaixo da barra de pesquisa. Ao puxar as conversas para baixo, vemos os filtros padrão: “Todas”, “Não Lidas”, “Favoritos” e “Grupos”.

Ao lado, aparecerão suas listas criadas. Quando todos os dispositivos tiverem o recurso, aparecerá o “+” ao lado dos filtros, bastando clicar no botão. É possível, ainda, ir até a conversa que se deseja adicionar em uma lista, clicar no menu de três pontinhos e, a seguir, “Adicionar à lista”.

WhatsApp: se você administra canais, vai gostar dessa novidade

Após melhorias no engajamento e interação, o WhatsApp está trabalhando em um novo recurso para o modo web que permitirá aos administradores de canais verem o número exato de espectadores para cada atualização do canal.