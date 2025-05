10 jogos de PS5 que você talvez não tenha jogado em 2025, mas deveria

O ano de 2025 tem sido especialmente forte em games para o PlayStation 5 (PS5) e para a indústria de jogos em geral. Apenas nesse primeiro semestre já temos jogos disputando pelo título de jogo do ano e com altas avaliações no site Metacritic, como Clair Obscur: Expedition 33, Blue Prince e Split Fiction. No entanto, devido à grande quantidade de jogos lançados alguns podem não ter sido notados pelos jogadores. Separamos uma lista com 10 títulos que podem ter passado despercebidos, mas que valem a pena conhecer.