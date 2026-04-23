Crimson Desert tem história fraca, mas acerta na exploração

Crimson Desert brilha no visual e exploração, apesar da história fraca e confusa.

Lançado em março de 2026, Crimson Desert chegou com a promessa de ser o sucessor espiritual de Black Desert, mas focando em uma experiência single-player. Após mais de 100 horas explorando o continente de Pywel, o veredito é claro: o jogo é um triunfo visual e técnico, mas falha em contar uma história que prenda o jogador.

O Protagonista e a Trama

A jornada de Kliff, líder dos Jubas Cinzentas, sofre com o que parece ter sido uma mudança de direção no desenvolvimento. O enredo é confuso, com motivações pouco claras e personagens secundários sem carisma.

Ponto Fraco: A narrativa não engaja, servindo apenas como uma desculpa para levar o jogador de um ponto a outro do mapa.

Reviravoltas: O roteiro peca pela previsibilidade, lembrando filmes de ação genéricos.

Exploração: O Coração de Pywel

Se você ignorar a história, Crimson Desert se transforma. O mapa é gigantesco e recompensa a curiosidade:

Ambientação: Os gráficos são o ápice da geração, com comparações inevitáveis a Red Dead Redemption 2. A água e a iluminação ao meio-dia são impecáveis. Puzzles: O jogo é repleto de segredos e quebra-cabeças, embora alguns sofram com controles pouco responsivos. Progressão: Evoluir Kliff é satisfatório. O combate mistura espadas, arco e até golpes de luta livre (suplex) em um sistema de árvore de habilidades robusto.

Com informações do TechTudo.

Desempenho e Suporte

A Pearl Abyss demonstrou um compromisso raro com a comunidade. No lançamento, o jogo sofria com quedas de FPS e a ausência de um baú de itens. Hoje, após sucessivos patches:

PS5 Pro: O desempenho está mais estável, embora a iluminação ao amanhecer e entardecer ainda precise de ajustes (cenários ficam acinzentados).

Melhorias: Adição de novas montarias, correção na dificuldade de chefes e sistemas de câmera aprimorados.

3. 📊 Ficha Técnica e Notas