Crimson Desert tem história fraca, mas acerta na exploração

Lançado em março de 2026, Crimson Desert chegou com a promessa de ser o sucessor espiritual de Black Desert, mas focando em uma experiência single-player. Após mais de 100 horas explorando o continente de Pywel, o veredito é claro: o jogo é um triunfo visual e técnico, mas falha em contar uma história que prenda o jogador.
O Protagonista e a Trama
A jornada de Kliff, líder dos Jubas Cinzentas, sofre com o que parece ter sido uma mudança de direção no desenvolvimento. O enredo é confuso, com motivações pouco claras e personagens secundários sem carisma.
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Ponto Fraco: A narrativa não engaja, servindo apenas como uma desculpa para levar o jogador de um ponto a outro do mapa.
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Reviravoltas: O roteiro peca pela previsibilidade, lembrando filmes de ação genéricos.
Exploração: O Coração de Pywel
Se você ignorar a história, Crimson Desert se transforma. O mapa é gigantesco e recompensa a curiosidade:
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Ambientação: Os gráficos são o ápice da geração, com comparações inevitáveis a Red Dead Redemption 2. A água e a iluminação ao meio-dia são impecáveis.
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Puzzles: O jogo é repleto de segredos e quebra-cabeças, embora alguns sofram com controles pouco responsivos.
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Progressão: Evoluir Kliff é satisfatório. O combate mistura espadas, arco e até golpes de luta livre (suplex) em um sistema de árvore de habilidades robusto.
Com informações do TechTudo.
Desempenho e Suporte
A Pearl Abyss demonstrou um compromisso raro com a comunidade. No lançamento, o jogo sofria com quedas de FPS e a ausência de um baú de itens. Hoje, após sucessivos patches:
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PS5 Pro: O desempenho está mais estável, embora a iluminação ao amanhecer e entardecer ainda precise de ajustes (cenários ficam acinzentados).
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Melhorias: Adição de novas montarias, correção na dificuldade de chefes e sistemas de câmera aprimorados.
3. 📊 Ficha Técnica e Notas
|Categoria
|Nota
|Destaque
|Ambientação
|10
|Pywel é vivo, detalhado e visualmente deslumbrante.
|Diversão
|10
|A liberdade de exploração é viciante.
|Gráficos
|9
|Fidelidade visual de ponta, especialmente na água.
|Gameplay
|8
|Combate excelente, mas puzzles sofrem com controles.
|História
|6
|Narrativa fraca e protagonista pouco carismático.
|NOTA FINAL
|8.7
|Um jogaço que assusta no início, mas recompensa quem insiste.