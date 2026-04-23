23/04/2026
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Crimson Desert tem história fraca, mas acerta na exploração

Crimson Desert brilha no visual e exploração, apesar da história fraca e confusa.

Por Redação ContilNet 23/04/2026 às 10:36
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Crimson Desert tem história fraca, mas acerta na exploração
Foto: Arte/TechTudo

Lançado em março de 2026, Crimson Desert chegou com a promessa de ser o sucessor espiritual de Black Desert, mas focando em uma experiência single-player. Após mais de 100 horas explorando o continente de Pywel, o veredito é claro: o jogo é um triunfo visual e técnico, mas falha em contar uma história que prenda o jogador.

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O Protagonista e a Trama

A jornada de Kliff, líder dos Jubas Cinzentas, sofre com o que parece ter sido uma mudança de direção no desenvolvimento. O enredo é confuso, com motivações pouco claras e personagens secundários sem carisma.

  • Ponto Fraco: A narrativa não engaja, servindo apenas como uma desculpa para levar o jogador de um ponto a outro do mapa.

  • Reviravoltas: O roteiro peca pela previsibilidade, lembrando filmes de ação genéricos.

Exploração: O Coração de Pywel

Se você ignorar a história, Crimson Desert se transforma. O mapa é gigantesco e recompensa a curiosidade:

  1. Ambientação: Os gráficos são o ápice da geração, com comparações inevitáveis a Red Dead Redemption 2. A água e a iluminação ao meio-dia são impecáveis.

  2. Puzzles: O jogo é repleto de segredos e quebra-cabeças, embora alguns sofram com controles pouco responsivos.

  3. Progressão: Evoluir Kliff é satisfatório. O combate mistura espadas, arco e até golpes de luta livre (suplex) em um sistema de árvore de habilidades robusto.

Com informações do TechTudo.

Desempenho e Suporte

A Pearl Abyss demonstrou um compromisso raro com a comunidade. No lançamento, o jogo sofria com quedas de FPS e a ausência de um baú de itens. Hoje, após sucessivos patches:

  • PS5 Pro: O desempenho está mais estável, embora a iluminação ao amanhecer e entardecer ainda precise de ajustes (cenários ficam acinzentados).

  • Melhorias: Adição de novas montarias, correção na dificuldade de chefes e sistemas de câmera aprimorados.

3. 📊 Ficha Técnica e Notas

Categoria Nota Destaque
Ambientação 10 Pywel é vivo, detalhado e visualmente deslumbrante.
Diversão 10 A liberdade de exploração é viciante.
Gráficos 9 Fidelidade visual de ponta, especialmente na água.
Gameplay 8 Combate excelente, mas puzzles sofrem com controles.
História 6 Narrativa fraca e protagonista pouco carismático.
NOTA FINAL 8.7 Um jogaço que assusta no início, mas recompensa quem insiste.

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