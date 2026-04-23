Last Flag chega para o PS5? Conheça game

Novo jogo de Dan Reynolds terá versão PS5 e não possui microtransações.

Famoso pelos hits “Believer” e “Radioactive”, Dan Reynolds agora quer conquistar o mundo dos eSports. Através da Night Street Games, o músico lançou Last Flag, um shooter de “Capture a Bandeira” que foge do padrão da indústria. Em vez de passes de batalha infinitos, o jogo foca na progressão clássica: você joga para desbloquear tudo.

Last Flag chega para o PS5?

Sim! Embora tenha estreado no PC em 14 de abril, a desenvolvedora já confirmou que edições para PlayStation 5 (PS5) e Xbox Series X/S estão a caminho. O jogo se destaca pelo visual low-poly inspirado nos programas de TV dos anos 70 e partidas frenéticas 5v5.

Com informações do TechTudo.

Preços e Versões (Brasil)

Diferente de Marvel Rivals ou Overwatch 2, Last Flag não é gratuito, o que justifica a ausência de compras internas:

Standard (R$ 44): Jogo base com todos os itens desbloqueáveis via gameplay.

Supporter (R$ 60): Inclui trilha sonora original e cosméticos exclusivos de lançamento.

[Table: Requisitos Mínimos vs Recomendados para PC – Veja no guia abaixo]

Representatividade Brasileira: Camila Barbosa

O Brasil tem um papel especial no jogo através da personagem Camila Barbosa. Dublada em português por uma desenvolvedora brasileira, Camila é uma inventora brilhante e caótica da categoria Arsenal. Ela utiliza sentinelas automáticas e lançadores de ácido. A homenagem vem da forte ligação da família Reynolds com o país — o pai de Dan viveu no Brasil e o cantor é presença constante em festivais como o Rock in Rio.

Trilha Sonora de Peso

Como esperado de um projeto de Dan Reynolds, a música é protagonista. A trilha conta com participações de:

Wayne Sermon: Guitarrista do Imagine Dragons.

JT Daly: Indicado ao Grammy.

Dave Lowmiller: Veterano de Call of Duty e Dead Space. O grupo utilizou instrumentos reais da década de 70 para garantir a autenticidade sonora do game.

3. 🛠️ Ficha Técnica: Requisitos para PC