6º BPM inicia comemorações dos 109º aniversário da PMAC com atividades esportivas

O 6º Batalhão de Polícia Militar (6º BPM), sediado em Cruzeiro do Sul, deu início nesta semana às comemorações pelo 109º aniversário da Polícia Militar do Estado do Acre (PMAC). A programação especial conta com uma série de atividades voltadas à valorização dos policiais militares da região do Juruá, reforçando os laços de união, disciplina e camaradagem entre os integrantes da corporação.

Entre os destaques da programação, os chamados “bravos guerreiros do Juruá” participam de competições esportivas que incluem vôlei, atletismo, futebol e o tradicional circuito rústico, que desafia o preparo físico e a resistência dos militares. As atividades têm como objetivo não apenas celebrar a data histórica, mas também promover o bem-estar e o espírito esportivo entre os policiais.

As comemorações serão encerradas com uma grande confraternização entre a tropa, momento que visa fortalecer ainda mais os laços de companheirismo e a honra que caracterizam a trajetória da PMAC ao longo de mais de um século de serviço à população acreana.

Com 109 anos de história, a Polícia Militar do Acre se consolidou como uma das instituições mais respeitadas do estado, atuando na preservação da ordem pública e na promoção da segurança da sociedade.

As homenagens organizadas pelo 6º BPM destaca o compromisso da corporação com a valorização de seus profissionais e com a tradição de bravura e dedicação que marca sua atuação também no interior do Acre.