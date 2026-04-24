Governadora assinou autorização em Cruzeiro do Sul para unidades que atendem também Mâncio Lima e Rodrigues Alves

Em um ato histórico para o setor habitacional da região oeste do estado, a governadora Mailza Assis assinou, nesta quinta-feira (23), no Teatro dos Náuas, em Cruzeiro do Sul, a autorização para o início das obras de 210 unidades habitacionais. O investimento, que ultrapassa a marca de R$ 33,3 milhões, será distribuído entre os municípios de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves, contemplando as modalidades rural e urbana do programa Minha Casa, Minha Vida.

A iniciativa é fruto de uma parceria estratégica entre o governo estadual e o governo federal. Para garantir a conclusão das moradias, o Estado assegurou as contrapartidas financeiras necessárias, permitindo que famílias em situação de extrema vulnerabilidade realizem o sonho da casa própria.

Distribuição dos Investimentos por Município

O aporte financeiro foi detalhado para atender às especificidades de cada localidade:

Cruzeiro do Sul: Recebe 90 unidades habitacionais com investimento total de R$ 12,2 milhões. As casas serão construídas em áreas como a Reserva Extrativista Riozinho da Liberdade e diversos assentamentos.

Mâncio Lima: Contemplado com 60 moradias (40 rurais e 20 urbanas), somando um investimento de R$ 11 milhões.

Rodrigues Alves: Terá 60 unidades (40 rurais e 20 urbanas), com aporte superior a R$ 10 milhões.

“A habitação é uma prioridade. Estamos garantindo a proteção que as famílias precisam, que é o lar, o teto”, enfatizou Mailza Assis durante a solenidade.

Cidadania e Dignidade no Campo

A estrutura das novas residências foi projetada para oferecer conforto e funcionalidade. Cada unidade terá cerca de 51 m², contando com dois quartos, sala, cozinha, banheiro, varanda e área de serviço. Mariana Martins, moradora da zona rural na Vila Santa Luzia, destacou o valor simbólico da ação: “É uma maneira de resgatar a cidadania e a dignidade das pessoas que muitas vezes se sentem negligenciadas”.

Critérios de Seleção e Prioridades

A Secretaria de Estado de Habitação e Urbanismo (Sehab) reforçou que a destinação das casas seguirá critérios rigorosos de assistência social. Terão prioridade no atendimento:

Famílias em situação de vulnerabilidade social;

Pessoas com deficiência (PcD) e idosos;

Mulheres com medidas protetivas de urgência;

Famílias residentes em áreas de risco ou desabrigadas.

Para o prefeito de Rodrigues Alves, Salatiel Magalhães, o investimento representa um olhar dedicado do governo ao interior, fortalecendo a economia local através da construção civil e garantindo segurança jurídica e habitacional para a população do Juruá.