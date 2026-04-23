Polícia Federal terá mais de mil nomeações e reforço no efetivo; confira

O governo federal autorizou a nomeação de mais de mil candidatos aprovados no concurso da Polícia Federal, ampliando o efetivo da corporação em todo o país. A medida contempla cargos como delegado, perito criminal, agente, escrivão e papiloscopista.

Segundo a diretora de Gestão de Pessoas da Polícia Federal, Helena de Rezende, a autorização representa um reforço importante para a instituição. Em vídeo divulgado nas redes sociais, ela afirmou:

“A notícia que muita gente estava esperando chegou. O governo federal autorizou a nomeação de mais de mil candidatos, além das vagas previstas no concurso de 2025 da Polícia Federal. Isso representa mais policiais em atuação em todo o país.”

De acordo com a gestora, a medida faz parte de um processo mais amplo de recomposição do efetivo policial. Ela destacou ainda que há o compromisso de preenchimento integral dos cargos vagos da carreira.

“Também foi assumido o compromisso de preencher todos os cargos vagos da carreira policial no segundo semestre de 2026. Com isso, pela primeira vez, todos os cargos policiais da Polícia Federal estarão preenchidos.”

A previsão inclui a formação de novas turmas nos próximos anos, com continuidade no processo de ampliação do efetivo. A iniciativa busca fortalecer a capacidade operacional da Polícia Federal e ampliar a atuação em diferentes áreas da segurança pública.

O reforço no quadro de servidores ocorre em meio à demanda por ampliação das atividades da corporação em todo o país, incluindo investigações, combate ao crime organizado e atuação em fronteiras.

A medida também atende à expectativa de candidatos aprovados e reforça a estratégia de fortalecimento institucional da Polícia Federal, com foco na melhoria dos serviços prestados à população.