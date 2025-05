“A tristeza tomou conta do meu mundo”, diz filha de Jairo Carioca, jornalista encontrado morto no RJ

O jornalista Jairo Carioca faleceu no Rio de Janeiro, aos 52 anos. A notícia foi anunciada nas primeiras horas desta terça-feira (20), por sua filha, Fernanda Morais, em suas redes sociais.

SAIBA MAIS: Morre o jornalista Jairo Carioca; corpo foi encontrado dentro de apartamento no RJ

Fernanda Morais expressou sua dor e saudade ao falar sobre a partida do pai:

“Hoje a tristeza tomou conta do meu mundo e a saudade bate forte no meu coração. Você partiu e dói muito pensar que seus olhos se fecharam para sempre. Não sei como será o dia de amanhã, mas sei que nunca nada voltará a ser como era, pois você não está mais aqui. Sei que o tempo vai me ajudar a aceitar esta realidade, mas hoje apenas quero chorar. Para sempre recordarei você e tudo que vivemos. Descanse em paz”, publicou Fernanda.

O corpo de Jairo deve ser transladado para o Acre e o velório deve ocorrer na quarta-feira (21), em Rio Branco.