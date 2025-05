Acidente entre carreta e Fiat Uno na BR-364 deixa um morto e três feridos na divisa entre Acre e Rondônia

Um grave acidente na madrugada deste sábado (24), na BR-364, resultou na morte de um homem e deixou outras três pessoas feridas, uma delas em estado grave. A colisão ocorreu nas proximidades da Cooperativa RECA, no km 1069 da rodovia, na divisa entre o Acre e Rondônia.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente envolveu uma carreta que havia saído de Rio Branco e um Fiat Uno que trafegava na contramão. A suspeita é de que a imprudência do motorista do Fiat Uno tenha provocado a colisão.

O condutor do caminhão, que saiu ileso, relatou que seguia tranquilamente pela rodovia quando, à distância, percebeu que o carro vinha no sentido contrário, ocupando a pista errada. “Ainda buzinei várias vezes tentando alertar o motorista, mas não houve tempo para evitar a batida”, contou.

O impacto foi fatal para o condutor do Fiat Uno, identificado apenas como Alan, que morreu no local. Seu corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Porto Velho.

Um dos passageiros do automóvel, que sofreu fraturas, foi inicialmente levado ao Hospital Regional de Extrema. Após ser estabilizado, precisou ser transferido para o Pronto-Socorro de Rio Branco (HUERB), onde permanece em observação. Os outros dois ocupantes sofreram apenas ferimentos leves e, após atendimento médico, foram liberados.

A PRF isolou o local e realizou os procedimentos de praxe para apurar as circunstâncias do acidente.