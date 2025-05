Acre conquista ouro no salto em distância na estreia do Circuito Paralímpico de Atletismo

O paratleta Lucas Gama, de 23 anos, garantiu mais uma conquista para o Acre ao vencer a prova de salto em distância na primeira etapa do Circuito Paralímpico de Atletismo, realizada no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo. Representando a classe T/F12, Lucas alcançou a marca de 6,05 metros e ficou no topo do pódio. No dia anterior, o estado já havia conquistado uma medalha de bronze com Lucas Barroso (classe T38) nos 100 metros rasos.

A equipe acreana também contou com a atleta Gigliane Paiva (classe T36), que ficou em quarto lugar na prova dos 200 metros feminino. Lucas Barroso, escalado para competir nos 200 metros masculino, precisou ser retirado da prova por questões de saúde. Todos os atletas fazem parte da Associação Paradesportiva Acreana (APA-AC) e treinam no Centro Paralímpico da Universidade Federal do Acre (Ufac), sob orientação do coordenador Clodoaldo Castro.

Segundo Castro, os bons resultados são fruto do trabalho desenvolvido no Centro de Referência da Ufac, um espaço criado para oferecer estrutura e oportunidades a atletas com deficiência. O projeto é fruto da parceria entre a Ufac, a Secretaria Extraordinária de Esporte do Estado e o Comitê Paralímpico Brasileiro, e já colhe resultados positivos com a formação de talentos em modalidades como atletismo, natação, bocha e halterofilismo.