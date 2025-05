Acre registra terceiro mês seguido de crescimento nos empregos formais, revela Caged

O mês de abril registrou a criação de 760 postos de trabalho com carteira assinada no estado do Acre. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged).

O Ministério do Trabalho e Emprego divulgou o levantamento nesta quinta-feira (29). Em números totais, as contratações somaram 4.660, com 3.900 demissões no mesmo período.

O setor que teve o maior impacto positivo foi o de serviços (565), seguido pelo comércio (213), indústria (79) e agropecuária (11). Já a construção teve retração no mês de abril, com 108 demissões.

Os dados mostram um crescimento acentuado, já que este é o terceiro mês consecutivo com crescimento na geração de empregos formais. No período anterior, em março, o saldo foi de 354 novas vagas, enquanto em fevereiro o número foi de 647.