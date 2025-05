Acre sai na frente e inaugura o primeiro Ambulatório de Sexualidade da Região Norte

O governo do Estado do Acre deu mais um passo importante no fortalecimento da saúde da mulher. Por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) e da Fundação Hospitalar Governador Flaviano Melo (Fundhacre), foi inaugurado o primeiro Ambulatório de Sexualidade da Região Norte, um serviço inédito que passa a funcionar em Rio Branco, com foco no acolhimento e tratamento de disfunções sexuais femininas.

O ambulatório funciona no Serviço de Atendimento Ambulatorial Especializado (SAAE) da Fundhacre de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h, com acolhimento especializado e integrado a outros serviços ambulatoriais da unidade. O serviço é voltado para mulheres que enfrentam dificuldades durante a vida sexual e oferece acompanhamento para casos como: baixa libido, anorgasmia (ausência de orgasmo), dor pélvica, ressecamento vaginal, vaginismo, vulvodínia e outras disfunções que impactam diretamente o bem-estar físico e emocional.

Para ter acesso ao ambulatório, a paciente deve procurar a Unidade Básica de Saúde mais próxima e solicitar encaminhamento médico para atendimento especializado.

A presidente da Fundhacre, Sóron Steiner, destaca o impacto positivo da ação: “O ambulatório trará mais confiança às mulheres que utilizam os serviços da Fundação. Com o apoio da Sesacre e o envolvimento dos profissionais, continuaremos desenvolvendo projetos que elevem a autoestima, promovam dignidade e garantam o cuidado integral às mulheres do nosso estado”.

Já a médica ginecologista e sexóloga Camila Amorim, que coordena o ambulatório, reforça que a sexualidade é parte fundamental da saúde e do bem-estar da mulher. “Durante muito tempo, os problemas relacionados ao desejo, dor ou prazer foram invisibilizados, tratados como tabu ou simplesmente ignorados. Com a criação do Ambulatório de Sexualidade, abrimos um espaço de escuta, acolhimento e tratamento especializado, onde cada mulher pode se sentir segura para falar sobre suas dificuldades sem medo ou julgamento. Nosso objetivo é promover mais qualidade de vida, autonomia e dignidade para todas as pacientes”, afirmou.

O diretor de Assistência da Fundhacre, Ádalo Lima, também ressaltou a relevância do serviço: “É um espaço de escuta, acolhimento e cuidado. Muitas vezes, as disfunções sexuais são silenciadas por vergonha ou desconhecimento, mas impactam profundamente a saúde física e emocional das mulheres. Com essa iniciativa, garantimos que elas possam ser ouvidas e tratadas com o respeito e a atenção que merecem”.

O novo ambulatório reforça o compromisso da gestão estadual com uma saúde pública mais humanizada, acessível e sensível às necessidades específicas da população.