Acre tem uma das menores taxas de frequência escolar do país, diz levantamento nacional

O estado do Acre aparece na 23ª colocação entre as 27 unidades da federação no ranking nacional da Taxa de Frequência Líquida no Ensino Fundamental, com índice de 93,4%. Os dados são do Ranking de Competitividade dos Estados, divulgado com base em informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O indicador avalia o percentual de crianças e adolescentes, entre 6 e 14 anos, que estão regularmente matriculados e frequentando o Ensino Fundamental, na idade adequada para o nível de ensino. A métrica é considerada um reflexo direto da capacidade do sistema educacional de garantir o acesso e a permanência dos alunos na escola, conforme sua faixa etária.

No recorte regional, o Acre apresenta desempenho abaixo de outros estados da Região Norte. O Amazonas se destaca como o melhor posicionado do Norte, figurando na 6ª colocação do ranking nacional, seguido pelo Pará (8º lugar) e Amapá (15º). Rondônia aparece em 19º, enquanto Roraima ocupa a última posição do país, em 27º lugar.

O levantamento integra o pilar “Educação” do Ranking de Competitividade dos Estados, que tem como objetivo medir a eficácia das políticas públicas estaduais e orientar melhorias na gestão governamental, especialmente nas áreas sociais fundamentais.