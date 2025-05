Acreano Bryan Azevedo disputará Rio Open de Taekwondo ao lado de atletas internacionais

O jovem taekwondista acreano Bryan Azevedo, de 14 anos, está confirmado na disputa do Rio Open G2 de Taekwondo, um dos principais eventos da modalidade nas Américas. A competição será realizada entre esta quarta-feira (28) e domingo (1º), na Arena Carioca, no Rio de Janeiro.

Representando o Acre e o Brasil, Bryan será o único atleta brasileiro na categoria cadete até 53kg, que contará com adversários do México, Chile e Costa Rica. O chaveamento oficial ainda não foi divulgado. A pesagem do atleta está marcada para quinta-feira (29), e as lutas começam na sexta-feira (1º), a partir das 9h (horário de Brasília).

Ao lado do pai e treinador, o mestre Levy Azevedo, Bryan chegou à capital fluminense na noite de segunda-feira (26) e segue com foco total no torneio. A competição vale pontos importantes para os rankings mundial, olímpico e da Patu (Pan American Taekwondo Union), fundamentais para quem sonha alto.

— O Bryan está concentrado e segue firme com o objetivo de chegar às Olimpíadas de 2028 e 2032 — destaca Levy Azevedo.

Além de representar o estado em grandes competições, o jovem talento conta com apoio do Governo do Acre e de patrocinadores locais. No último fim de semana, Bryan conquistou o título do Campeonato Acreano com uma vitória por W.O.

Em abril, ele já havia vestido o uniforme da seleção brasileira durante o Pan-Americano da modalidade. Apesar de ter sido eliminado na primeira luta, segue acumulando experiência internacional e consolidando seu nome no esporte.