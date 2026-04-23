Acre investe em aeronaves e amplia resgates aéreos

Reforço inclui novas aeronaves, hangares e apoio a operações do Corpo de Bombeiros e da Saúde

O Governo do Acre ampliou a estrutura aérea utilizada em ações de segurança pública e atendimento emergencial, com a aquisição de novas aeronaves e investimentos em infraestrutura voltada ao Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer). A medida tem como objetivo fortalecer operações de resgate, combate a incêndios e apoio a missões estratégicas em todo o estado.

De acordo com publicação no Diário Oficial desta quinta-feira (23), os investimentos incluem a incorporação de aeronaves de asa rotativa, além da aquisição de um avião modelo Caravan, que passa a atuar em suporte direto às ações do Corpo de Bombeiros e também da área da saúde .

A ampliação da frota faz parte de um pacote de investimentos mais amplo na segurança pública, que envolve modernização tecnológica, melhoria da infraestrutura e reforço na capacidade operacional das forças estaduais. A utilização de aeronaves tem papel estratégico, especialmente em um estado com características geográficas desafiadoras, onde o acesso a determinadas regiões depende de logística aérea.

Além da compra dos equipamentos, o governo também investiu na construção de hangares e helipontos, o que contribui para dar mais suporte às operações e garantir maior agilidade no deslocamento das equipes. A estrutura permite resposta mais rápida em situações de emergência, como acidentes, atendimentos médicos urgentes e ocorrências em áreas de difícil acesso.

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Segundo o governo, o fortalecimento do Ciopaer amplia a integração entre diferentes órgãos, como Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e equipes de saúde, possibilitando ações conjuntas mais eficientes. Esse tipo de operação integrada é considerado fundamental para reduzir o tempo de resposta e aumentar a eficácia dos atendimentos.

Outro ponto destacado é a importância das aeronaves no apoio a ações humanitárias e no transporte de pacientes, principalmente em municípios isolados ou com acesso limitado por via terrestre. Em casos de urgência, o uso do avião Caravan e de helicópteros permite o deslocamento rápido de equipes médicas e o encaminhamento de pacientes para unidades de referência.

A estratégia também contempla a capacitação de profissionais e o fortalecimento da estrutura técnica das equipes envolvidas, garantindo que os recursos disponíveis sejam utilizados de forma eficiente. O investimento em tecnologia e logística aérea é visto como essencial para ampliar a cobertura dos serviços públicos em todo o território acreano.

Nos últimos anos, o uso de aeronaves tem se consolidado como ferramenta importante na atuação do estado, tanto na área de segurança quanto na saúde. A ampliação da frota e da infraestrutura reforça essa estratégia e busca atender à crescente demanda por serviços mais ágeis e eficazes.

Com isso, o Acre passa a contar com uma estrutura aérea mais robusta, capaz de atender diferentes tipos de ocorrência e ampliar o alcance das ações governamentais. A expectativa é que os investimentos contribuam para melhorar o atendimento à população, especialmente em situações de emergência e em regiões de difícil acesso.