Acusado de matar vigilante em escola na Baixada vira réu por latrocínio e tem prisão decretada

A Vara de Delitos de Roubos e Extorsões de Rio Branco aceitou a denúncia do Ministério Público do Acre (MPAC) e tornou réu o presidiário Francisco Nascimento da Costa, acusado de latrocínio pela morte do vigilante Raimundo de Assis Souza Filho durante um assalto à Escola Raimunda Balbino, na Baixada do Sobral.

O crime ocorreu em 7 de abril deste ano, quando homens armados invadiram a escola para roubar a arma do vigilante. Raimundo foi morto com um disparo efetuado por Francisco, que havia rompido a tornozeleira eletrônica e foi preso no dia seguinte, enquanto tentava fugir para uma área rural. O juiz também decretou sua prisão preventiva, sem possibilidade de recorrer em liberdade.

Outros dois envolvidos no crime, Waldesmar Bezerra da Silva e Leandro Mendes dos Santos, foram autuados em flagrante e respondem a outro inquérito. Leandro foi baleado durante a ação e preso após receber atendimento médico, enquanto Waldesmar foi detido por dar apoio ao grupo. O magistrado responsável pelo caso solicitou a unificação dos processos, visando concentrar a responsabilização dos acusados em um único julgamento.