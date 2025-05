Agricultor morre aos 54 anos e Prefeitura de Brasiléia emite nota de pesar

A comunidade de Brasiléia, no interior do Acre, se prepara para sepultar, nesta terça-feira (27), o agricultor José Maria Silva da Conceição, falecido aos 54 anos, vítima de infarto. Morador do quilômetro 13 da Estrada do Pacífico, zona rural de Brasiléia, José Maria era uma pessoa querida no município.

Sua morte mereceu nota de pesar assinada pelo prefeito Carlinhos do Pelado (PP). “É com imenso pesar que a Prefeitura de Brasiléia, em nome do prefeito Carlinhos do Pelado e do vice-prefeito Amaral do Gelo, expressa suas mais sinceras condolências aos familiares e amigos pelo falecimento de José Maria Silva da Conceição”, diz a nota.

José Maria deixa três filhos e dois netos.

“Sua memória permanecerá viva entre seus entes queridos, que sempre a recordarão com amor e saudade. Que Deus conforte a família, amigos e colegas neste momento de dor, e que as boas lembranças sempre ilustrem nossos pensamentos. Descanse em paz”, diz a nota da Prefeitura.