Abril Laranja: Rio Branco promove vacinação e adoção de animais

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, realiza neste sábado (25), das 8h às 16h, no Horto Florestal (Galpão Açaí), uma ação especial em alusão ao Abril Laranja, mês dedicado à prevenção e ao combate aos maus-tratos contra animais.

Durante a programação, serão oferecidos diversos serviços gratuitos, incluindo vacinação antirrábica para cães e gatos, feira de adoção de pets e atividades de educação ambiental. Também haverá orientações sobre guarda responsável e cuidados com os animais domésticos.

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A iniciativa busca integrar ações de saúde pública e preservação ambiental, reforçando a importância do controle de zoonoses e da convivência responsável com os animais. A vacinação antirrábica, por exemplo, é uma das principais estratégias de prevenção contra a raiva, doença que pode ser transmitida aos seres humanos.

“Essa ação reforça a importância da parceria entre as secretarias, unindo saúde pública e meio ambiente em benefício da população. Convidamos a população a participar, a levar seus pets para vacinação e a conhecer a feira de adoção”, destacou o secretário municipal de Saúde, Rennan Biths.

Ações como essa também têm papel fundamental na conscientização da população sobre a importância de denunciar casos de maus-tratos e de promover o bem-estar animal. Para denúncias, que ficam sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a população pode entrar em contato pelo telefone (68) 3212-7466, pelo site meioambiente.riobranco.ac.gov.br ou ainda pelo número 190, da Polícia Militar.

Assessoria