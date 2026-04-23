23/04/2026
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Prefeitura realiza ação de saúde no Rui Lino neste sábado

Atendimentos incluem consultas, vacinação e orientações gratuitas à população

Por Redação ContilNet 23/04/2026 às 21:06
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Prefeitura realiza ação de saúde no Rui Lino neste sábado
Prefeitura realiza ação de saúde no Rui Lino neste sábado/Foto: Reprodução

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, promove neste sábado (25), das 7h às 17h, uma ação de saúde voltada à comunidade na Unidade de Saúde da Família (USF) Francisco Eduardo de Paiva, localizada na Rua Amoty Pascoal, nº 722, no Conjunto Rui Lino.

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Durante a programação, serão ofertados diversos serviços gratuitos à população, como vacinação, testes rápidos, consultas médicas, atendimento de enfermagem, serviços farmacêuticos e atendimento odontológico por meio de unidades móveis. Também será disponibilizado o exame PCCU (preventivo do câncer do colo do útero), ampliando o acesso ao diagnóstico precoce para as mulheres da comunidade.

Prefeitura realiza ação de saúde no Rui Lino neste sábado

A iniciativa vai atender moradores dos bairros Rui Lino, Mocinha Magalhães, Joafra, Jardim Brasil, Tucumã e Hélio Melo (Sapolândia), facilitando o acesso aos serviços de saúde, especialmente para aqueles que enfrentam dificuldades de deslocamento durante a semana.

Além dos atendimentos na área da saúde, a ação contará com serviços voltados ao programa Bolsa Família, incluindo atualização cadastral e acompanhamento das condicionalidades, fortalecendo a integração entre saúde e assistência social.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Rennan Biths, a ação reforça o compromisso da gestão em levar os serviços até a população.

“Nosso objetivo é ampliar o acesso aos serviços de saúde e garantir que a população seja atendida com qualidade e mais perto de casa. Convidamos todos os moradores da região a participarem da ação, aproveitarem os atendimentos e cuidarem da sua saúde”, destacou.

Assessoria

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