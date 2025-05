Alan Rick articula reunião com Simone Tebet e defende o Acre como protagonista no Corredor Bioceânico

A bancada federal do Acre esteve reunida nesta quarta-feira (21) com a ministra do Planejamento, Simone Tebet, para tratar da implantação do Corredor Bioceânico Brasil-Peru, uma rota estratégica que deve conectar o Brasil aos mercados asiáticos por meio do Oceano Pacífico.

A reunião foi articulada pelo coordenador da bancada federal do Acre, senador Alan Rick (União-AC) que tem atuado para garantir que o Acre seja protagonista nesse projeto de integração internacional.

“O Acre pode ser a rota logística do comércio exterior do Brasil para a Ásia. Esse é um sonho que não é só meu, mas de toda a nossa gente e de quem acredita no desenvolvimento da Amazônia. Nossa preocupação era de que esse trajeto fosse esquecido, quando, na verdade, é a melhor opção. A estrada do Pacífico, e eu falo com conhecimento porque já percorri duas vezes, tem limitações logísticas sérias. Essa ferrovia representa uma virada de chave para o futuro do Acre, além de ser uma realização histórica para o Brasil”, afirmou Alan Rick.

O senador destacou ainda que a recente missão da ministra à China reforçou a importância dessa pauta. “O Acre, agora se posiciona como eixo estratégico de integração internacional. Temos a chance de transformar um sonho antigo, a integração bioceânica em realidade, gerando desenvolvimento, emprego, renda e valorização dos nossos ativos ambientais”, concluiu.

A ministra Simone Tebet informou que o governo chinês deve apresentar, nos próximos dois meses, um novo estudo de viabilidade para a ferrovia que fará parte do corredor logístico. O traçado, segundo ela, inclui o Acre, descendo por Tocantins até a Bahia, interligando o interior do Brasil ao Porto de Chancay, no Peru, que recebeu mais de US$ 3,5 bilhões em investimentos da gigante chinesa Cosco.

“A ideia é fazer um traçado por baixo, passando pela região do Acre. Essa ligação bioceânica é um grande sonho do Brasil. A ferrovia chegando ao Pacífico pode reduzir o tempo de transporte em cerca de 10 dias. Isso torna nossa produção muito mais competitiva, especialmente para o mercado asiático. Do que exportamos para a China, 60% é minério de ferro e soja, que precisam ser escoados por ferrovias, mais econômicas e ambientalmente sustentáveis”, explicou Tebet.

Além da ferrovia, também foi discutida a importância da ligação rodoviária entre Cruzeiro do Sul (AC) e Pucallpa (Peru), e apresentado um novo traçado entre o município de Marechal Thaumaturgo à cidade peruana de Puerto Inca, que se apresenta como uma alternativa que não sofreria os entraves ambientais enfrentados pelo traçado Cruzeiro do Sul-Pucallpa.

O Senador Alan Rick encaminhará, já nesta quinta-feira, ao Ministério do Planejamento e ao governo federal, um requerimento, em conjunto com a bancada do Acre, formalizando a inclusão do novo traçado da estrada, no projeto rodoviário do Corredor Bioceânico.

“Esse novo traçado apresentado pela ministra Simone Tebet e sua equipe nos atenderia duplamente: integrando o Juruá ao Porto de Chancay e tirando Marechal Thaumaturgo do isolamento por terra, uma vez que também seria ligado a Cruzeiro do Sul. Por isso, vamos defendê-la fortemente no projeto rodoviário”, afirmou Alan Rick.

Participaram da reunião os senadores Sérgio Petecão, Márcio Bittar e os deputados federais Socorro Neri, Eduardo Veloso e José Adriano.

Ao final da reunião, o senador Alan Rick agradeceu à ministra Simone Tebet pela receptividade, pela clareza nas informações e pelo compromisso em dialogar com a bancada acreana sobre um projeto que pode mudar o futuro do Acre.