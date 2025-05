Alan Rick promove jogo social em Sena com presença de Léo Moura e coloca políticos em campo

Durante evento em Sena Madureira, o senador Alan Rick destacou a importância do esporte e da formação cidadã para jovens, anunciando a ampliação do projeto social que atende crianças e adolescentes em todo o Acre.

Segundo o parlamentar, a iniciativa, que começou há quase quatro anos, já transformou a realidade de muitas famílias e será expandida ainda este ano.

“É um trabalho maravilhoso que nós já desenvolvemos no Acre, começou com o sonho de levar o esporte, o lazer e a formação cidadã para crianças e adolescentes. Este ano vamos expandir para 12 núcleos em todo o estado”, disse Alan Rick, ressaltando que o projeto é viabilizado por meio de emendas parlamentares.

Em Sena Madureira, onde um dos núcleos acaba de completar um ano de atividades, cerca de 250 jovens são atendidos. De acordo com o senador, há ainda uma fila de espera com o mesmo número de inscritos. “Por isso a gente tem que ampliar, para poder atender ao máximo todo mundo”, afirmou.

Uma das novidades anunciadas é a construção de um novo campo de futebol com grama sintética e cobertura no segundo distrito da cidade. A obra já tem emenda garantida e terreno disponibilizado pela prefeitura. “Se Deus quiser, está tudo certo. Com o projeto aprovado, até o final do ano a gente começa essa obra, e no ano que vem inaugura a quadra coberta”, destacou.

O evento também contou com a presença do ex-jogador Léo Moura, que já participa da iniciativa. Alan Rick agradeceu ao Instituto responsável pelo projeto, representado por Gabriel, e prestou homenagem aos parceiros, como o prefeito de Sena Madureira, Gerlen Diniz, o deputado federal Roberto Duarte, além de outros vereadores e lideranças locais.

“É um momento especial para o povo de Sena que está abraçando essa causa junto conosco”, finalizou o senador.