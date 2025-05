Altaneira anuncia desafio de resistência com prêmio de R$ 10 mil no Rio Branco Fest

A tradicional cervejaria acreana Altaneira lançou, na noite desta segunda-feira (29), uma novidade. Dessa vez, não teremos um novo chopp, mas sim uma dinâmica para seus clientes.

O desafio de R$ 10 mil consiste em uma prova de resistência para aqueles que participarem, foi isso que explicou Luan Eduardo, representante da Altaneira.

“Teremos 100 participantes para fazer essa prova, que vai ser de resistência, em que eles vão ficar com diversas placas dos patrocinadores, e o último a se manter com ela vai ser o grande vencedor”, explicou.

Luan Eduardo ainda falou da expansão da atuação da marca, que está se aproximando de shows e eventos culturais.

“A Altaneira tem inovado, estamos com esse entretenimento, buscamos, a cada ano, melhorar mais e estar junto da galera, tanto com o pessoal local quanto com a atração nacional”, ressaltou, convidando as pessoas a participarem da prova que irá premiar o vencedor com R$ 10 mil.