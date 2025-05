Apesar queda no etanol e diesel, combustíveis no Acre seguem como os mais caros do país

Na primeira quinzena de maio, o Acre registrou os preços mais altos do país para gasolina e diesel, segundo o Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL). O levantamento mostrou que o etanol foi o único combustível com queda mais expressiva no período, com redução de 1,48%, sendo comercializado a R$ 5,33 o litro.

O diesel comum também teve baixa, de 0,89%, com preço médio de R$ 7,78, enquanto o diesel S-10 recuou 1,78%, custando R$ 7,73. Já a gasolina apresentou leve alta de 0,13%, atingindo R$ 7,61 o litro, a maior média nacional.

Apesar do etanol ser mais barato, o IPTL recomenda sua utilização não apenas pelo aspecto financeiro, mas também pelos benefícios ambientais.

“O etanol, por ser um biocombustível de fonte renovável e apresentar menor intensidade de carbono em sua queima, gera menos impactos ambientais e contribui para uma mobilidade mais limpa e de baixo carbono”, destaca Renato Mascarenhas, Diretor de Redes, Operações e Transformação de Negócios na Edenred Mobilidade.

O IPTL é produzido a partir de dados consolidados de transações realizadas em mais de 21 mil postos credenciados pela Edenred Ticket Log, com o apoio de uma estrutura robusta de data science.