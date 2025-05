Após apelo de mãe nas redes sociais, Pedro Pascoal visita criança internada no Into: “Passa bem”

Após a divulgação de um vídeo emocionante nas redes sociais, no qual uma jovem mãe demonstrava preocupação com o estado de saúde de seu filho, o secretário de Saúde do Estado do Acre, Pedro Pascoal, foi pessoalmente ao Instituto de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC) prestar esclarecimentos e acompanhar o atendimento na noite deste domingo (25).

O vídeo foi publicado por Karitha Oliveira, de 18 anos, mãe do pequeno Theo, que está internado na unidade. A gravação gerou grande repercussão ao expor a angústia da jovem diante do quadro clínico do filho. “Estou saindo aqui do INTO, dando uma resposta a todos que estavam preocupados com Karitha e o Theo. Passei à beira do leito, acabei de vê-lo junto com a equipe multidisciplinar — fisioterapeuta, enfermagem. A médica está acompanhando o caso agora”, declarou Pedro Pascoal, em vídeo divulgado nas redes sociais da Secretaria de Saúde.

De acordo com o secretário, o estado de saúde de Theo é estável. “Theo passa bem, não está precisando de nenhum suporte acessório avançado. Ele está sendo assistido pela médica Dra. Ternazal e toda a equipe”, afirmou.

Pedro Pascoal aproveitou a ocasião para reforçar a confiança no trabalho dos profissionais da rede pública de saúde. “Temos aqui profissionais de excelência, que estão dando o seu máximo nesse momento de criticidade, de alta vigilância, com o aumento dos casos de síndrome gripal pediátrica. Pedimos que a população confie nesses profissionais, que cuidam das crianças como se fossem seus próprios filhos”, enfatizou.

O secretário também fez um alerta aos pais sobre os sinais de agravamento dos quadros respiratórios em crianças. Segundo ele, sintomas como dificuldade para respirar, ruídos fortes ao inspirar, movimento excessivo do pescoço ou das narinas são indicativos de que o atendimento deve ser feito imediatamente no pronto-socorro ou com apoio do SAMU.

