Assassin’s Creed Shadows recebe atualização grátis trazendo crossover; confira

Assassin’s Creed Shadows parece ter trazido um certo “alívio” para a Ubisoft após alguns lançamentos frustrados — como Star Wars Outlaws e Avatar Frontiers of Pandora. Agora, a publisher francesa anunciou uma nova grande atualização para a aventura de Yasuke e Naoe, trazendo também um crossover inesperado com Dead By Daylight e Balatro.

De acordo com a publicação da Ubisoft no site oficial, o update em parceria com a franquia Dead By Daylight traz uma nova missão gratuita que você poderá acessar direto do Esconderijo ao desbloquear Yasuke como personagem jogável. Ao concluir o evento, você receberá um pingente e um estandarte gratuitos.

Title Update 1.0.5 is inbound tomorrow, May 27th @ 12 PM UTC. 🏃 Parkour Improvements + side & back ejects.

📸 New Photo Mode Features.

✅ Bug fixes across all platforms. Click here to read the full patch notes https://t.co/OfvidYAzZT #AssassinsCreedShadows pic.twitter.com/Z3V8KlBIwX — Assassin’s Creed (@assassinscreed) May 26, 2025

“À medida que os aldeões desaparecem, Naoe começa a suspeitar da estranha presença que ataca os habitantes de Harima”, diz a descrição da missão. “Para ter sucesso, você precisará dominar mecânicas únicas e enfrentar uma formidável ameaça sobrenatural”.

A loja do jogo também adicionará um novo pacote de Dead by Daylight que inclui roupas, armas e acessórios baseados no jogo de terror assimétrico — além da habilidade de montar no cavalo demoníaco “Maurice”.

Nova atualização de Assassin’s Creed Shadows também trouxe uma parceria inesperada com Balatro

Além da colaboração inesperada com Dead by Daylight, a nova atualização de Assassin’s Creed Shadows também inclui novos itens baseados em Balatro — game de cartas consagrado como o melhor indie do ano passado.

“Também estamos adicionando um novo acessório para Naoe e um amuleto para Yasuke chamado Mão Vencedora”, diz a Ubisoft. Esses itens incluem uma vantagem que permitem aos jogadores ativarem uma aflição aleatória nos inimigos ao finalizar combos.

Embora essa mecânica pareça ser bem divertida de usar, a Ubisoft não explica como obter o conteúdo de Balatro no jogo, dizendo apenas que “vocês precisarão trabalhar juntos para descobrir como obtê-lo”.

Além disso, novo update de Assassin’s Creed Shadows traz melhorias na qualidade de vida, no parkour e no modo foto

Certamente, as novidades do patch 1.0.5 de Assassin’s Creed Shadows não param por aí. A nova aventura de assassinos templários também recebeu diversas melhorias na qualidade de vida do jogo, incluindo ajustes para aprimorar as mecânicas de parkour — que agora teve a inclusão de duas melhorias.

A primeira delas é o salto vertical, que permite que Naoe e Yasuke pulem e se agarrem a qualquer saliência, toldo ou beirada ao alcance — reduzindo a necessidade de correr em paredes verticais. Já a outra é o bloqueio de alternância de sprint, que não é mais desativado ao usar o parkour.

O modo foto também passou por uma grande reformulação e teve a adição de vários recursos novos, incluindo a possibilidade de alterar a hora do dia, ajustar poses e expressões faciais, alternar chapéus e vários enquadramentos e velocidades de câmera.

Por fim, a atualização também trouxe a missão bônus de pré-venda do jogo, chamada “Jogado aos Cães”. Sua tarefa aqui é ajudar o cãozinho Tsuki-maru a vingar seu falecido dono — e no final ele se juntará a você como animal de estimação em seu Esconderijo.

Lembrando que o patch 1.0.5 de Assassin’s Creed Shadows já está disponível para download e tem os seguintes tamanhos nas plataformas: