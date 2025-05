Assembleia Legislativa lamenta falecimento do jornalista Jairo Carioca

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Acre (ALEAC) lamenta o falecimento do jornalista e escritor acreano, Jairo Carioca, ocorrido na madrugada desta terça-feira, 20, no Rio de Janeiro. Ele estava acompanhando uma comitiva do governo, durante a realização de um evento da área de ciência e tecnologia.

Jairo que, tinha 52 anos, é autor do livro “Vovô Irineu”, que conta a história do Mestre Irineu, fundador da doutrina do Daime, religião da qual fazia parte.

Neste momento de dor, nos solidarizamos com todos os familiares e amigos, rogando a Deus que encontrem refrigério.

Nicolau Junior

Presidente da Assembleia Legislativa do Acre