Diante das críticas, cresce a cobrança para que a administração municipal adote medidas urgentes

Um vídeo divulgado nas redes sociais nesta sexta-feira (17) voltou a chamar atenção para os problemas na coleta de resíduos em Sena Madureira. Nas imagens, um morador mostra a rua José Félix, no bairro Bom Sucesso, tomada por lixo espalhado e cercada por urubus.

O registro rapidamente repercutiu entre os internautas e reforçou as reclamações que vêm sendo feitas por moradores de diferentes bairros do município. Segundo relatos, a coleta de lixo tem ocorrido de forma irregular, provocando o acúmulo de sacolas e resíduos em vias públicas.

Além do impacto visual, a situação também preocupa pelos riscos à saúde pública. O lixo exposto atrai animais e pode favorecer a proliferação de insetos, além de gerar mau cheiro e desconforto para quem vive nas proximidades.

Em vários pontos da cidade, a cena tem se repetido: lixeiras lotadas, resíduos espalhados pelas ruas e aves circulando em busca de alimento. Para os moradores, o problema evidencia falhas em um serviço considerado essencial.

Diante das críticas, cresce a cobrança para que a administração municipal adote medidas urgentes, regularize a coleta e apresente um plano eficiente de limpeza urbana em Sena Madureira.