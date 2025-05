Avenida Sobral é liberada por manifestantes, que retornam para o Centro POP por tempo indeterminado

Após o fechamento da Avenida Sobral, na ladeira do Bola Preta, nesta quarta-feira (21), os moradores que manifestam contra a mudança do Centro Pop para a localidade, voltaram a se reunir em frente a casa de acolhimento, liberando a via.

Segundo os manifestantes, eles devem continuar na área em que estão atualmente por tempo indeterminado, até que sejam ouvidos pelas autoridades municipais e seus pedidos atendidos.

Haverá um revezamento dos moradores durante dia e noite, e a principal da Sobral poderá ser ocupada novamente. Cadeiras, mesas e formas para continuarem no local foram levadas.