Barcelona renova contrato com Lamine Yamal; saiba até quando

Lamine Yamal, joia de 17 anos do Barcelona, teve o contrato renovado. Através das redes sociais, o clube espanhol anunciou, nesta terça-feira (27/5), que o novo vínculo com o atacante vai até 2031.

Na atual temporada, Lamine Yamal foi um dos grandes nomes do Barcelona. Foram 18 gols e 21 assistências na conta com camisa 19 no ano em que o clube Culé conquistou o Campeonato espanhol, Copa do Rey e Supercopa da Espanha.

O jovem de 17 anos também é candidato na disputa da Bola de Ouro da temporada 2024/25. Além do espanhol, Raphinha, companheiro de ataque no Barcelona, também está na briga.