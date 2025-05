Bocalom exonera secretário e publica nomeações de novos comissionados; confira os nomes

A Prefeitura de Rio Branco oficializou nesta terça-feira (21), por meio do Diário Oficial do Estado, mudanças em sua estrutura administrativa. As alterações envolvem exonerações, nomeações, prorrogação de cessão e designações em diferentes secretarias.

Entre os atos publicados, está a exoneração, a pedido, de Lucas Santos Guerra, que ocupava o cargo de Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Seinfra). Também foi exonerada Janaira Martins Barbosa, que ocupava cargo em comissão na Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH).

No setor de saúde, duas novas nomeações foram feitas. Gerlandy Silva Araújo e Bismarck Jullien Xavier Lima foram designados para cargos em comissão na Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). Curiosamente, o nome de Bismarck aparece duas vezes no mesmo ato.

Ainda na Seinfra, Alex Santos Costa foi nomeado para cargo comissionado na Diretoria de Obras, enquanto Ana Carolina Magalhães Nunes assumirá o cargo de Diretora de Obras da pasta. Além disso, o servidor Carlos Alberto Coelho Bianco foi designado para exercer o cargo de Diretor de Projetos na mesma secretaria.

Já na área ambiental, o servidor Kemmil de Araújo Lima foi designado para atuar como responsável pela Unidade de Tratamento de Resíduos Sólidos (UTRE), na Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semeia), com direito à Função Gratificada de Chefe de Unidade.

Outro ponto importante foi a prorrogação da cessão da servidora Josiane Bezerra Pequeno, que continuará prestando serviços à Secretaria de Estado da Assistência Social e Direitos Humanos (Seasdh).

Por fim, o decreto também alterou a lotação do servidor Douglas Henrique Silva da Cruz, que passa da Coordenadoria Municipal da Defesa Civil (Comdec) para a Secretaria Municipal de Esportes (Semue).

