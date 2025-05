Brendha Kinpara, filha do coronel Marcos Kinpara, morre em São Paulo após suposto vazamento de gás

Foi confirmada a morte da acreana Ysla Brendha de Souza Kinpara, filha do coronel da reserva da Polícia Militar do Acre, Marcos Martins Kinpara. Ela faleceu nesta segunda-feira (26) em São Paulo, onde morava atualmente.

As primeiras informações apontam que a causa da morte teria sido, supostamente, um vazamento de gás no apartamento onde Brendha residia. No entanto, as circunstâncias seguem sendo apuradas e ainda não há confirmação oficial sobre os detalhes do ocorrido.

Brendha era acadêmica de Direito e bastante conhecida no Acre. Ela era filha mais velha do coronel Kinpara, que fez história na segurança pública do estado, sendo o primeiro policial militar acreano a atuar em uma missão de paz da Organização das Nações Unidas (ONU), além de ter comandado a Polícia Militar do Acre.

A confirmação da morte gerou comoção e grande repercussão tanto no Acre quanto em São Paulo. Familiares e amigos lamentam profundamente a partida precoce de Brendha.

Informações sobre o translado, velório e sepultamento ainda não foram divulgadas.

O caso está sob investigação das autoridades competentes.