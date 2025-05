Câmara derruba veto da prefeitura ao projeto que institui Censo Municipal de Autismo e Deficiência

A Câmara Municipal de Rio Branco derrubou, durante a sessão desta quinta-feira (29), o veto integral da prefeitura ao Projeto de Lei nº 18/2025, que deu origem ao Autógrafo nº 15/2025, responsável por instituir o Censo Municipal de Autismo e Deficiência na capital acreana.

De autoria do vereador Eber Machado, a proposta foi vetada integralmente pelo Executivo, mas a decisão não foi mantida pelo Legislativo. Em votação, 12 vereadores se posicionaram contra o veto, assegurando a promulgação da nova lei.

Apenas três parlamentares votaram pela manutenção do veto: Raimundo Neném, Joaquim Florêncio e Rutênio Sá, líder do prefeito Tião Bocalom na câmara.

Com a derrubada do veto, o Censo Municipal de Autismo e Deficiência será implantado em Rio Branco. O objetivo da iniciativa é mapear e identificar pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e outras deficiências, garantindo a elaboração de políticas públicas mais efetivas e direcionadas.