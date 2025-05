Um caminhão explodiu de repente no meio da pista e danificou cerca de quatro residências em Addison, um subúrbio de Chicago, nos Estados Unidos, no domingo (25/5). Segundo investigadores, o motivo da explosão foi por conta de um vazamento no tanque de propano na traseira do veículo de mudanças.

A explosão, capturada pela câmera de uma campainha, ocorreu por volta das 8h45 da manhã (horário local). O motorista do caminhão foi levado ao hospital com ferimentos leves. Segundo autoridades locais, devido ao forte impacto, uma casa ficou temporariamente inabitável, depois que parte do veículo atingiu um muro de sustentação. A parede, que possui cerca de 1 metro, caiu dentro do imóvel. Os moradores não sofreram ferimentos. Os investigadores dizem acreditar que um tanque de propano transportado no caminhão-baú estava vazando antes de explodir. Segundo Brock Herion, chefe do departamento de bombeiros de Addison, o motorista do veículo estava de pé ao lado do caminhão quando os socorristas chegaram ao local. "A explosão danificou algumas casas na área, mas ninguém ficou ferido além do motorista, que sofreu ferimentos leves", disse Brock Herion. O que diz a empresa responsável pelo veículo O veículo pertence à empresa de aluguel de caminhões Penske. Em nota oficial, a empresa informou que o caminhão havia sido alugado para um cliente que estava transportando pertences domésticos. "A Penske cooperará integralmente com qualquer investigação posterior, por outra parte das autoridades policiais. De acordo com o contrato de locação da Penske, materiais explosivos, inflamáveis ou de qualquer outra natureza perigosos não devem ser transportados em um caminhão de mudança alugado pelo cliente", informou um porta-voz.