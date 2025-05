Casa em formato de barco construída por aposentado no Acre é destaque em programa da Globo

No município de Mâncio Lima, no interior do Acre, uma construção inusitada tem chamado atenção em todo o Brasil. Valdemar Negreiro, de 84 anos, aposentado, resolveu transformar um terreno abandonado e usado como lixão em um verdadeiro ponto turístico local.

A história ganhou destaque nacional após ser exibida em uma reportagem da TV Globo, produzida por Mazinho Rogério, da Rede Amazônica. Desde então, a casa se tornou um ponto turístico local, atraindo visitantes curiosos com a criatividade e determinação do morador.

Com ajuda da esposa, Lucimar Gomes, e de outros familiares, Valdemar limpou a área e deu início à construção de uma casa no formato de barco. A obra começou em 2019 e foi feita com recursos próprios. Um dos maiores desafios foi preparar o terreno, que precisou de vários caminhões de barro para nivelar o solo e garantir segurança à estrutura.

A casa tem 25 metros de comprimento por 5 de largura, com dois quartos, banheiro, cozinha e espaços de lazer na frente e nos fundos. Dez janelas proporcionam ventilação e iluminação natural. Embora tenha aparência de embarcação, a estrutura é fixa e sem motor.