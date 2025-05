Chaves é filho do Seu Madruga? Veja resposta e outras teorias sobre a série

Mesmo mais de 50 ano após o primeiro episódio ir ao ar, na televisão Mexicana, o seriado Chaves continua fazendo sucesso entre espectadores de diferentes gerações.

A obra também desperta a curiosidade a respeito de alguns detalhes que não são bem explicados nos episódios da série, que estreou no Brasil em 1984 e segue sendo exibido no SBT.

O perfil Site do Chaves, que tem mais de 190 mil seguidores no Instagram, esclarece algumas curiosidades, como o motivo do carteiro Jaiminho, vivido por Raúl Padilla (1918-1994), nunca ter encontrado o Seu Madruga, interpretado por Ramón Valdés (1924-1988).

O carteiro de Tangamandápio entra na série para suprir justamente a saída de Valdés e de Carlos Villagrán (Quico) no elenco. É nessa mesma época que a bisavó de Chiquinha, a Dona Neves, também se torna personagem fixo. Neves é encarnada pela mesma atriz de Chiquinha, Maria Antonieta de las Nieves.

As mudanças também incluíram a criação de novos cenários, como o restaurante de Dona Florinda (Florinda Meza), personagem que precisou de novos conflitos com a saída de Quico, que nunca apareceu no restaurante da mãe, assim como Seu Madruga.

A saída dos dois gerou impacto na repercussão da série, que deixou de ser exibida em formato solo em 1980 e passou a fazer parte do programa Chesperito, onde também passava Chapolin e outros personagens de Roberto Gómez Bolaños (1929-2014), criador da série e intérprete do Chaves.

A série de humor continuou sendo exibida até 1992, quando chegou ao fim de vez.

Pai do Chaves?

A página também desmente a teoria de que Seu Madruga seria pai do protagonista, com Chimoltrúfia, personagem de Florinda Meza na série Los Caquitos, outra criação de Chesperito. A hipótese não tem fundamento e nunca foi confirmada pelos atores e nem pela direção da série.