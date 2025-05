Cine Araújo irá realizar sessão adaptada de “Lilo & Stitch” para os portadores de TEA

No dia 31 de maio, às 11h, o Cine Araújo realizará uma sessão adaptada do filme “Lilo & Stitch” em todas as suas unidades, como parte de uma iniciativa voltada à inclusão e ao bem-estar de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e outras condições sensoriais.

A produção, uma das estreias mais aguardadas do ano, contará a emocionante história de uma garotinha havaiana e um alienígena fugitivo que desenvolverão uma forte amizade enquanto buscam o verdadeiro significado de família. Com uma narrativa cativante e forte apelo emocional, o filme promete encantar públicos de todas as idades.

Para garantir a melhor experiência possível ao público com TEA, a exibição contará com uma série de adaptações sensoriais:

Volume de som será ajustado entre 3.0 e 3.5 decibéis, a Iluminação da sala permanecerá acesa durante toda a sessão e a temperatura será controlada em 22 °C. Alem disso as ficarão abertas, permitindo livre circulação e não haverá trailers ou propagandas antes do início do filme.

A organização informa ainda que o filme conterá cenas com luzes piscantes, que poderão afetar pessoas com epilepsia fotossensível ou outras condições semelhantes.

Com essa ação, o Via Verde Shopping e Cine Araújo reafirma seu compromisso com a acessibilidade no entretenimento, promovendo um ambiente acolhedor, seguro e inclusivo para todos.

Serviço

Sessão adaptada – “Lilo & Stitch”

Data: 31 de maio (sexta-feira)

Horário: 11h

Local: Todas as unidades do Cine Araújo

Para mais informações, consulte as redes sociais ou o site oficial do Cine Araújo.

