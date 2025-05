Clube de tiro é invadido por assaltantes e tem 30 pistolas roubadas; vítima reage e é baleada

Um clube de tiro localizado no bairro Jaraguá, na zona norte de São Paulo, foi alvo de um assalto na noite de terça-feira (20). Quatro criminosos renderam o filho do proprietário e roubaram cerca de 30 pistolas do tipo calibre .380.

De acordo com informações da Polícia Militar, o filho do dono havia saído minutos antes para levar um funcionário até em casa e retornava ao imóvel — que abriga tanto a residência da família quanto o clube — quando foi surpreendido pelos assaltantes na rua Mina Rambal.

Sob ameaça, ele foi forçado a abrir um dos cofres do estabelecimento, onde estavam armazenadas as armas. Durante a ação, a vítima tentou reagir com um soco em um dos criminosos e acabou sendo atingida de raspão por um disparo na mão. Segundo o proprietário, Vilson Góes, apesar de o ferimento ser leve, o filho está emocionalmente abalado.

Após o roubo, os assaltantes fugiram utilizando o carro da vítima, que foi localizado horas depois pela polícia. Até o momento, ninguém foi preso. A Polícia Civil está investigando o caso e trabalha na identificação dos envolvidos.

O clube de tiro foi inaugurado em dezembro de 2020, conforme consta no CNPJ da empresa. A reportagem entrou em contato com o Exército Brasileiro e com a Polícia Federal para verificar a regularidade da documentação do estabelecimento. O espaço será atualizado caso haja retorno dos órgãos.

Segundo nota da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, ainda não é possível confirmar o número exato de armas levadas durante o crime.