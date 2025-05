Com bolsa de quase R$ 2 mil, Ufac seleciona profissionais para atuar em cursos a distância; confira edital

A Universidade Federal do Acre (Ufac), por meio do Núcleo de Interiorização e Educação a Distância (Niead), lançou nesta semana o Edital nº 04/2025 para um processo seletivo simplificado destinado à contratação de profissionais que irão compor a equipe multidisciplinar dos cursos na modalidade a distância.

A seleção também prevê cadastro de reserva, com possibilidade de futuras convocações conforme a demanda da instituição e a liberação de recursos pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).

As vagas contemplam os cargos de coordenador de tutoria, tutor, assistente pedagógico e assistente à docência, com bolsas mensais entre R$1.100,00 e R$1.850,00. Os profissionais selecionados atuarão nos cursos de extensão, graduação e especialização oferecidos pela UFAC, por meio do Niead e do sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB).

De acordo com o edital, os profissionais deverão cumprir carga horária de 20 horas semanais, com atividades podendo ser presenciais ou remotas, dependendo da função.

A função de tutor exige acompanhamento pedagógico dos estudantes, devolutiva de dúvidas em até 48 horas, participação em atividades síncronas e assíncronas, correção de tarefas e manutenção de registros acadêmicos. Já os coordenadores de tutoria serão responsáveis pela supervisão dos tutores, planejamento das atividades dos cursos e elaboração de relatórios de desempenho.

O edital também prevê uma bolsa adicional para tutores que atendam estudantes com deficiência no Atendimento Educacional Especializado (AEE), desde que haja apresentação de laudo médico e aprovação do pedido junto à Capes.

O prazo de validade do processo seletivo é de cinco anos, sem possibilidade de prorrogação. Após esse período, novas contratações só poderão ocorrer por meio de novo processo seletivo, e não haverá vínculo empregatício com a Ufac.

Confira o edital abaixo: