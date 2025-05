Com presença de 11 países, Gladson abre reunião do GCF no Acre com apelo por união climática

O governador do Acre, Gladson Camelí, abriu oficialmente, nesta terça-feira (20), a Assembleia Geral da 15ª Reunião Anual do GCF (Força-Tarefa dos Governadores pelo Clima e Florestas, do inglês Governors’ Climate & Forests Task Force), em evento sediado na capital acreana. Em seu discurso, o chefe do Executivo estadual destacou a importância da cooperação internacional para o enfrentamento das mudanças climáticas e o fortalecimento da nova economia florestal.

“É com imensa alegria que recebemos todos vocês no Acre, estado que pulsa no coração da Amazônia. Nosso território mantém 85% de sua floresta preservada e carrega, em suas raízes, a sabedoria dos povos tradicionais, indígenas, africanos e europeus que construíram uma relação ancestral de harmonia com a natureza”, afirmou Camelí.

Durante cinco dias, os representantes de 43 estados e províncias de 11 países que integram o GCF participam de uma programação técnica e institucional voltada ao desenvolvimento sustentável, à restauração florestal, à bioeconomia e à governança subnacional.

A reunião tem como tema central: “Nova Economia Florestal: Conectando Governos, Povos e Oportunidades”, e busca discutir propostas de financiamento climático e ações de preservação com base em experiências locais e modelos inovadores de cooperação.

Gladson Camelí também anunciou que a Assembleia Geral votará a inclusão de Orellana (Equador) e Beni (Bolívia) como novos membros efetivos da Força-Tarefa, além da admissão de sete estados como membros observadores.

“Essa união nos fortalece na luta contra o desmatamento e nos prepara para eventos globais como a COP 30, que será realizada em novembro, em Belém do Pará. Temos a expectativa de que essa seja uma oportunidade única de reafirmar compromissos socioambientais e viabilizar o acesso a financiamentos climáticos com integridade e impacto real”, destacou o governador.

Desde segunda-feira (19), reuniões técnicas entre comitês do GCF e lideranças indígenas e comunitárias têm promovido trocas de experiências, incluindo visitas a projetos de restauração florestal e debates sobre políticas públicas.

Em sua fala, Camelí encerrou com um apelo por colaboração contínua e coragem política:



“Todos que aqui estão, governadores, especialistas, doadores, representantes de comunidades, compartilham a responsabilidade de construir um futuro sustentável. Que esses dias de trabalho reafirmem nosso compromisso com uma Amazônia viva, com o Brasil e com um mundo melhor para esta e as próximas gerações.”

A programação do encontro segue até o final da semana, reunindo autoridades nacionais e internacionais envolvidas com a agenda climática global.