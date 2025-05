Como jogar Rematch? Entenda acesso ao beta e saiba se tem crossplay

Rematch é um inusitado jogo de futebol em terceira pessoa produzido pelo Sloclap, estúdio de Sifu, um roguelite de kung-fu que fez bastante sucesso em 2022. Previsto para 19 de junho, o novo título estrela partidas entre equipes de cinco jogadores e aposta em mecânicas imersivas, dispensando regras tradicionais do esporte — tais como falta, impedimento, escanteio, arremessos laterais etc. O jogo tem lançamento agendado para 19 de junho de 2025, com versões para PC (Steam), PlayStation 5 (PS5), Xbox Series S e Xbox Series X a partir de R$ 89. Ele também estará disponível para assinantes do Xbox Game Pass.