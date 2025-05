Concurso PF: saiba o que estudar para Perito Criminal; 1.000 vagas

As inscrições do concurso PF (Polícia Federal) estão abertas e uma dúvida comum entre os concurseiros é em relação conteúdo programático de Perito Criminal Federal!

São ofertadas 1.000 vagas de nível superior para Delegado, Perito Criminal, Agente, Escrivão e Papiloscopista, a serem distribuídas da seguinte maneira:

Agente de Polícia Federal: 630 vagas;

Escrivão de Polícia Federal: 160 vagas;

Delegado de Polícia Federal: 120 vagas;

Papiloscopista Policial Federal: 21 vagas;

Perito Criminal Federal Área 1: Contábil Financeira: 16 vagas; Área 2: Engenharia Elétrica/Eletrônica: 1 vaga; Área 3: Informática Forense: 24 vagas; Área 5: Geologia Forense: 5 vagas; Área 7: Engenharia Civil: 2 vagas; Área 11: Engenharia Cartográfica: 1 vaga; Área 12: Medicina Legal: 1 vaga; Área 16: Física Forense: 1 vaga; Área 17: Engenharia de Minas: 1 vaga; Área 19: Genética Forense: 1 vaga; Área 20: Engenharia Ambiental: 1 vaga; Área 21: Antropologia Forense: 1 vaga; Área 22: Meio Ambiente: 14 vagas.



Os aprovados receberão salários iniciais entre R$ 14.164,81 e R$ 26.800,00, além de benefícios.

As inscrições já estão abertas e deverão ser efetuadas no site da banca Cebraspe, até o dia 13 de junho de 2025. As taxas de participação possuem os seguintes valores:

Delegado e Perito Criminal Federal: R$ 250,00

Escrivão, Agente e Papiloscopista: R$ 180,00

As provas serão aplicadas em 27 de julho, nas capitais de todos os estados e no Distrito Federal. Confira, nesta matéria, o conteúdo programático do concurso PF para Perito Criminal Federal!

O que estudar para Perito Criminal Federal? – Concurso PF

De acordo com o edital do concurso PF, o conteúdo programático de conhecimentos básicos do cargo será:

LÍNGUA PORTUGUESA

Compreensão e interpretação de textos de gêneros variados Reconhecimento de tipos e gêneros textuais Domínio da ortografia oficial Domínio dos mecanismos de coesão textual

4.1 Elementos de referenciação, substituição e repetição

4.2 Conectores e outros elementos de sequenciação

4.3 Tempos e modos verbais Estrutura morfossintática do período

5.1 Emprego das classes de palavras

5.2 Coordenação e subordinação entre orações e termos

5.3 Pontuação, concordância verbal e nominal

5.4 Regência verbal e nominal, crase, colocação pronominal Reescrita de frases e parágrafos

6.1 Significação e substituição de palavras

6.2 Reorganização de orações e períodos

6.3 Gêneros e níveis de formalidade Correspondência oficial (conforme Manual de Redação da Presidência da República)

7.1 Aspectos gerais, finalidade, adequação da linguagem e do formato textual

INFORMÁTICA

Componentes do computador (hardware e software) Noções de sistemas operacionais (Windows, Android, iOS) Navegadores, webmail e ferramentas do Microsoft Office 365 (Word, Excel, Outlook, PowerPoint, OneDrive, Teams) Segurança da informação

4.1 Responsabilidades dos usuários

4.2 Malware (vírus, worms, trojans, spyware, ransomware etc.)

4.3 Phishing, baiting e engenharia social

4.4 Aplicativos de segurança (antivírus, EDR, firewall etc.)

4.5 MFA (Múltiplos Fatores de Autenticação)

4.6 Assinatura e certificação digital Computação em nuvem: conceitos, vantagens e desvantagens Bancos de dados

6.1 Dados estruturados e não estruturados

6.2 Relacionais, chaves e relacionamentos Redes de computadores

7.1 LAN, MAN, WAN

7.2 Internet, Intranet, TCP/IP, NAT

7.3 VPN, RDP Programação

8.1 Linguagem Python

8.2 Low-Code/No-Code Metadados de arquivos Aprendizado de máquina

10.1 Mineração de dados

10.2 Big data

10.3 IA Generativa

NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO

Organização administrativa: centralização, descentralização, concentração, desconcentração Administração direta e indireta: autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista Ato administrativo: conceito, requisitos, atributos, classificação, espécies Agentes públicos: legislação (Lei 8.112/90), espécies, cargo, emprego e função pública Poderes administrativos: hierárquico, disciplinar, regulamentar, de polícia, uso e abuso do poder Licitação: princípios, contratação direta, modalidades, tipos e procedimento Controle da Administração Pública: controle interno, judicial e legislativo Responsabilidade civil do Estado: por ato comissivo e omissão, causas excludentes e atenuantes Regime jurídico-administrativo: conceito e princípios

NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL

Direitos e garantias fundamentais Poder Executivo: forma e sistema de governo Defesa do Estado e das instituições democráticas: segurança pública Ordem social: seguridade social, meio ambiente, família, infância, idosos, indígenas

NOÇÕES DE DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL

Princípios básicos Aplicação da lei penal: tempo, lugar, territorialidade, extraterritorialidade Fato típico: elementos, crime tentado e consumado Ilicitude, causas de exclusão, excesso punível Crimes contra: pessoa, patrimônio, fé pública, Administração Pública Inquérito policial: conceito, finalidade, formas de instauração, notitia criminis, garantias do investigado Prova: corpo de delito, perícias, formalidades, cadeia de custódia, nova perícia, ônus da prova Documentos de prova, reconhecimento de pessoas e coisas, acareação, indícios, busca e apreensão Restrição de liberdade: prisão em flagrante Função pericial do Estado: Perícia Criminal Federal, Polícias Científicas Estaduais Lei nº 12.030/2009

NOÇÕES DE CRIMINALÍSTICA

Conceitos: Ciências Forenses, Criminalística, Perícia, vestígio, evidência, indício, Princípio de Locard Classificação dos vestígios: biológicos, físicos, químicos, morfológicos, microvestígios Fotografia pericial: legislação, princípios e técnicas Principais áreas da Criminalística Moderna Locais de crime: definição, isolamento, processamento, liberação

5.1 Busca, fixação, coleta, acondicionamento de vestígios

5.2 Locais de crime contra a vida: exame perinecrópsico, tanatologia forense, cronotanatognose, traumatologia Balística Forense: armas de fogo, calibres, cartuchos, resíduos, efeitos e distância do tiro Laudo Pericial: objetivos principais Avanços nas Ciências Forenses: rastreabilidade de metais, isótopos, bancos de dados

8.1 Banco de Perfis Genéticos

8.2 Banco de Perfis Balísticos

DIREITOS HUMANOS

Direitos humanos na Constituição Federal Sistema internacional de proteção Convenções internacionais:

– Genocídio

– Estatuto dos Refugiados

– Discriminação Racial

– Discriminação contra a Mulher

– Contra a Tortura

– Desaparecimento Forçado Regras da ONU para tratamento de pessoas presas Princípios sobre uso da força e armas de fogo (ONU – Havana, 1990) Lei nº 13.060/2014 Decreto nº 12.341/2024

RACIOCÍNIO LÓGICO

Estruturas lógicas Lógica de argumentação: analogias, inferências, deduções, conclusões Lógica proposicional: proposições, tabelas verdade, equivalências, Leis de Morgan Diagramas lógicos Lógica de primeira ordem Princípios de contagem e probabilidade Conjuntos Problemas aritméticos, geométricos e matriciais

O conteúdo programático de conhecimentos específicos do concurso PF para Perito Criminal pode ser visto no edital!

