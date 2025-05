Criminosos sequestram motorista de app, promovem tiroteios entre facções e acabam presos após fuga

Jackson Winicio de Aguiar, de 30 anos, e Davison Feitosa de Jesus, de 19, foram presos, e dois menores, ambos de 17 anos, apreendidos, acusados de disparos em via pública, porte ilegal de arma de fogo, roubo e cárcere privado. A ocorrência foi registrada na noite desta segunda-feira (26), na Rua Yaco, no Loteamento Praia do Amapá, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, um veículo modelo HB20, de cor cinza, foi roubado do motorista de aplicativo William de Souza Lima, de 46 anos, por volta das 17h45, no Loteamento Praia do Amapá.

Ao atender a uma chamada feita em nome de uma mulher identificada como Maria, William foi rendido por um dos criminosos, armado, e levado para uma casa abandonada, onde permaneceu sob cárcere privado por cerca de duas horas.

Jackson, Davison e os dois menores, que seriam membros da organização criminosa Comando Vermelho, utilizaram o veículo para praticar ataques. O primeiro foi contra integrantes da facção Bonde dos 13, no bairro Cidade Nova, também no Segundo Distrito. Foram efetuados cerca de 10 disparos, mas ninguém ficou ferido.

Após o ataque no Cidade Nova, os criminosos seguiram com o HB20 até a Rua do Passeio, no bairro Taquari, onde realizaram aproximadamente 20 disparos contra membros da facção Primeiro Comando da Capital (PCC). Mais uma vez, não houve feridos.

Ao deixarem a Rua do Passeio e tentarem acessar a Rua Baguari, os criminosos avistaram uma viatura da Polícia Militar do 2° Batalhão, comandada pelo tenente Eliabe, e iniciaram uma fuga em direção à Via Verde, pela Terceira Ponte. No entanto, antes de alcançarem a rodovia, entraram em um ramal às margens da Via Verde, onde foram interceptados pelos policiais militares, com o apoio de outras guarnições que realizavam um cerco policial.

Durante a tentativa de fuga por uma área de mata, um dos suspeitos ainda chegou a apontar uma arma para os policiais, que revidaram a injusta agressão com um disparo, que não atingiu ninguém. Assustados, todos os envolvidos jogaram as armas no chão, colocaram as mãos na cabeça e se renderam. O veículo foi recuperado, e foram apreendidas uma pistola 9mm com 15 munições intactas e um revólver calibre 38 com 12 munições.

Ao serem informados da prisão dos comparsas, o criminoso que mantinha o motorista William rendido na casa abandonada, dentro do Loteamento Praia do Amapá, decidiu libertá-lo. A vítima foi orientada a sair a pé em direção à Via Verde e a não olhar para trás. William conseguiu chegar à Delegacia de Flagrantes (Defla), onde relatou os acontecimentos aos policiais responsáveis pela prisão do grupo, além da apreensão do veículo e das armas.

Os militares informaram que, até então, desconheciam a procedência do carro. Com a chegada da vítima, os fatos foram esclarecidos. Os criminosos foram apresentados ao delegado plantonista e ficaram à disposição da Justiça.